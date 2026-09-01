Journées Européennes du Patrimoine à Lys-Haut-Layon Vihiers Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Journées Européennes du Patrimoine à Tigné

Tigné Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les 19 et 20 septembre 2026 auront lieu les journées européennes du Patrimoine (JEP). Plusieurs événements vous attendent à Lys-Haut-Layon à cette occasion.

A la salle des fêtes de Tigné, vous pourrez découvrir des peintures, patchwork, broderies, scrapbooking, etc. réalisés par les artistes locaux et l’association TSL.

L’exposition sera visible le samedi 19 septembre de 15h à 18h et le dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Une marche découverte du patrimoine historique de Tigné est organisée, au départ de la place de la mairie, le dimanche 20 septembre à 14h30.

Sur le parcours, vous trouverez le quartier de la chapelle, le château de Tigné, d’anciennes maisons, le lavoir, des restes d’une villa gallo-romaine, un four à Chaux, une nécropole…

Comptez 2h30 de randonnée. .

Tigné Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 communication@lyshautlayon.fr

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English :

The European Heritage Days (JEP) will take place on September 19 and 20, 2026. Several events await you in Lys-Haut-Layon for this occasion.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Tigné Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Choletais