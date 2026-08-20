Journée artistique, Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, Lys-Haut-Layon
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Journée artistique Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
14h30 : inauguration et vin d’honneur
15h : lecture d’un poème de Baudelaire, par Marine et Heidi, puis démonstration musicale par Pierre Lesaffre
16h : démonstration théâtrale par le FCL
16h30 : démonstration de sculpture par Martine Vaugel
17h : concert de POGO et un bœuf musical
Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, commune déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, 49310 Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 49310 Les Cerqueux-sous-Passavant Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241758060 http://lyshautlayon.fr 14h30 : Inauguration et vin d’honneur
15h : Lecture d’un poème de Baudelaire, par Marine et Heidi, puis Démonstration musicale par Pierre Lesaffre
16h : Démonstration théâtrale par le FCL
16h30 : Démonstration de sculpture par Martine Vaugel
17h : Concert de POGO et un bœuf musical
14h30 : Inauguration et vin d’honneur
©Commune de Lys-Haut-Layon
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