Journée artistique, Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Journée artistique Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

14h30 : inauguration et vin d’honneur

15h : lecture d’un poème de Baudelaire, par Marine et Heidi, puis démonstration musicale par Pierre Lesaffre

16h : démonstration théâtrale par le FCL

16h30 : démonstration de sculpture par Martine Vaugel

17h : concert de POGO et un bœuf musical

Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, commune déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, 49310 Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 49310 Les Cerqueux-sous-Passavant Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241758060 http://lyshautlayon.fr 14h30 : Inauguration et vin d’honneur

15h : Lecture d’un poème de Baudelaire, par Marine et Heidi, puis Démonstration musicale par Pierre Lesaffre

16h : Démonstration théâtrale par le FCL

16h30 : Démonstration de sculpture par Martine Vaugel

17h : Concert de POGO et un bœuf musical

14h30 : Inauguration et vin d’honneur

©Commune de Lys-Haut-Layon