À la découverte des trésors architecturaux du Parc Monceau Cité de l’économie Paris

Balade organisée dans le cadre de la Nuit européenne des Musées !

Au fil d’une promenade autour du Parc Monceau, laissez-vous guider à travers l’une des plus élégantes compositions urbaines du 19ᵉ siècle. Autrefois domaine du duc de Chartres, le parc est profondément remodelé sous l’impulsion des frères Pereire, devenant le cœur d’un quartier où prestige et innovation se rencontrent.

Hôtels particuliers fastueux, façades post- haussmanniennes, folies architecturales… Cette balade révèle les coulisses d’un décor unique, où ambitions financières, progrès urbains et goûts artistiques dessinent un paysage au charme intemporel.

Fondée à l’occasion du 160ᵉ anniversaire de la création du 17ᵉ arrondissement de Paris, l’association Histoire & Patrimoine de Paris 17ᵉ se consacre à la sauvegarde et à la promotion de l’histoire et du patrimoine de cet arrondissement. Sous la présidence de Patrick Rollot, l’association organise des conférences, des visites guidées et des publications, visant à sensibiliser les habitants à la richesse culturelle de leur quartier.

Hôtels particuliers, folies architecturales, façades post-haussmaniennes… Explorez les coulisses de la Plaine Monceau lors d’une promenade guidée autour du Parc Monceau.

Le samedi 23 mai 2026

de 16h30 à 18h00

payant

Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T19:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T16:30:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/la-decouverte-des-tresors-architecturaux-du-parc-monceau



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