La présence des Judéo‑Espagnols dans le 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris
La présence des Judéo‑Espagnols dans le 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris dimanche 17 mai 2026.
Commencée à la fin du xixe siècle, cette immigration d’Europe balkanique trouve sa place dans le quartier Popincourt. De la rue Sedaine à la place Voltaire, en passant par la synagogue de la rue de la Roquette, rues, commerces et cafés reprennent vie sous la plume d’Ariane Bois dans Le Monde d’Hannah, inspiré de l’histoire de sa mère, Juive turque. Le parcours s’accompagne d’extraits du livre et permet de retracer spécifiquement l’histoire de ces Djudyos, de leur installation au temps, plus sombre, des persécutions de l’Occupation.
Durée : 2 h
Dans le cadre des 82 ans de « la rafle du Bosphore », le 5 mai 1944
Le dimanche 17 mai 2026
de 11h00 à 13h00
payant
Tarif: 3€ à 5€
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T13:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-la-presence-des-judeo-espagnols-dans-le-11e-arrondissement-de-paris +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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