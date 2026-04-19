La présence des Judéo‑Espagnols dans le 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris

Commencée à la fin du xixe siècle, cette immigration d’Europe balkanique trouve sa place dans le quartier Popincourt. De la rue Sedaine à la place Voltaire, en passant par la synagogue de la rue de la Roquette, rues, commerces et cafés reprennent vie sous la plume d’Ariane Bois dans Le Monde d’Hannah, inspiré de l’histoire de sa mère, Juive turque. Le parcours s’accompagne d’extraits du livre et permet de retracer spécifiquement l’histoire de ces Djudyos, de leur installation au temps, plus sombre, des persécutions de l’Occupation.

Durée : 2 h

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Dans le cadre des 82 ans de « la rafle du Bosphore », le 5 mai 1944

Le dimanche 17 mai 2026

de 11h00 à 13h00

payant

Tarif: 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-la-presence-des-judeo-espagnols-dans-le-11e-arrondissement-de-paris +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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