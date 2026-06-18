A la découverte des trésors des bords de l’Arroux Parking St Andoche Autun
A la découverte des trésors des bords de l’Arroux Parking St Andoche Autun samedi 19 septembre 2026.
Autun
A la découverte des trésors des bords de l’Arroux
Parking St Andoche Boulevard de l’Industrie Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Avec un guide de la SHNA, venez (re)découvrir les bords de l’Arroux et leur richesse naturelle. .
Parking St Andoche Boulevard de l’Industrie Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 72 contact@shna.fr
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English : A la découverte des trésors des bords de l’Arroux
L’événement A la découverte des trésors des bords de l’Arroux Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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