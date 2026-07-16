UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Creusot

À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux, Parking St Andoche, Le Creusot

samedi 19 septembre 2026 · Parking St Andoche · Le Creusot

À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux, Parking St Andoche, Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking St Andoche
Adresse
Boulevard de l'Industrie, 71400 AUTUN
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Prévoir de bonnes chaussures, Réservation obligatoire

À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux Samedi 19 septembre, 09h00 Parking St Andoche Saône-et-Loire

Prévoir de bonnes chaussures, Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Venez (re)découvrir les bords de l’Arroux et leur richesse naturelle à travers une visite accompagné d’un guide de la SHNA.

Parking St Andoche Boulevard de l’Industrie, 71400 AUTUN Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.shna-ofab.fr/ »}] A côté du pont qui enjambe l’Arroux, en face de Pauchard
Avec un guide de la SHNA, venez (re)découvrir les bords de l’Arroux et leur richesse naturelle.

© Ville d’Autun

À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)