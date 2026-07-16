À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux, Parking St Andoche, Le Creusot

Informations pratiques

À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux Samedi 19 septembre, 09h00 Parking St Andoche Saône-et-Loire

Prévoir de bonnes chaussures, Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Venez (re)découvrir les bords de l’Arroux et leur richesse naturelle à travers une visite accompagné d’un guide de la SHNA.

Parking St Andoche Boulevard de l’Industrie, 71400 AUTUN Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.shna-ofab.fr/ »}] A côté du pont qui enjambe l’Arroux, en face de Pauchard

Avec un guide de la SHNA, venez (re)découvrir les bords de l’Arroux et leur richesse naturelle.

© Ville d’Autun