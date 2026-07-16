À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux, Parking St Andoche, Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Parking St Andoche · Le Creusot
Informations pratiques
À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux Samedi 19 septembre, 09h00 Parking St Andoche Saône-et-Loire
Prévoir de bonnes chaussures, Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Venez (re)découvrir les bords de l’Arroux et leur richesse naturelle à travers une visite accompagné d’un guide de la SHNA.
Parking St Andoche Boulevard de l’Industrie, 71400 AUTUN Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.shna-ofab.fr/ »}] A côté du pont qui enjambe l’Arroux, en face de Pauchard
Avec un guide de la SHNA, venez (re)découvrir les bords de l’Arroux et leur richesse naturelle.
© Ville d’Autun
À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)
- Dans les coulisses de l’industrie brasserie artisanale Autre Monde Brasserie artisanale Autre Monde Le Creusot 17 juillet 2026
- L’écho du marché concert d’orgue Église Saint-Laurent Le Creusot 18 juillet 2026
- Dans les coulisses de l’industrie Julien SAS Julien SAS Le Creusot 20 juillet 2026
- Ça continue dans les Quartiers ! Plusieurs lieux en ville Le Creusot 21 juillet 2026
- L’écho du marché concert d’orgue église Saint-Laurent Le Creusot 25 juillet 2026