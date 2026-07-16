À la découverte du château des ancêtres de Jules Verne !, Château de la Fuye, Mouterre-Silly

Informations pratiques

À la découverte du château des ancêtres de Jules Verne ! 19 et 20 septembre Château de la Fuye Vienne

Gratuit. Sans réservation. Visite des extérieurs uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de la Fuye vous ouvre ses portes !

À la découverte de la demeure des Allotte, aïeux de Jules Verne

Plongez dans l’histoire familiale de Jules Verne en visitant le château de la Fuye, inscrit au titre des Monuments historiques pour la richesse de son architecture et de son décor intérieur : cheminée, pavillon, tour, lucarnes, élévations…

Toutes les biographies de l’auteur de Vingt mille lieues sous les mers s’accordent à dire qu’il est né dans une famille bourgeoise nantaise aisée.

Mais si son père, avoué au tribunal, assurait un bon train de vie, c’est surtout du côté de sa mère, Sophie Allotte de la Fuye, que venait la véritable fortune familiale.

Originaire d’une famille de riches négociants armateurs, récemment installés à Nantes mais issus du Poitou, les Allotte ont constitué leur richesse au fil des siècles.

C’est grâce à cet héritage que Jules Verne a pu délaisser ses études de droit pour se consacrer pleinement à ses passions : la science, les voyages et l’écriture.

Une visite à la croisée du patrimoine architectural et de l’histoire littéraire.

Château de la Fuye Rue de la Fuye, 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ce château est une imposante construction carrée, flanquée de tours aux angles et entourée d’eau. L’aile gauche porte la date 1710 et l’aile droite la date 1572. Un écusson chargé de trois merlettes est fréquemment répété sur les lucarnes. Des éléments tels que les décors de la cheminée du grand salon et de la cheminée de l’étage représentent Diane au repos. Les lucarnes jumelées de la façade est et l’ensemble du pavillon nord, avec sa tour à lanternon, ont été inscrits au titre des Monuments historiques en 1987.

Aujourd’hui, la grandeur des Allotte, ancêtres de Jules Verne, subsiste dans le bourg de Martaizé avec une maison bourgeoise, et à quelques kilomètres de là, avec le magnifique château de la Fuye. Ayant servi d’étable et d’écurie durant des décennies, le château a été racheté et restauré par M. et Mme Jacques Lallemand, qui entretiennent pieusement la mémoire des Allotte.

Le château de la Fuye vous ouvre ses portes !

© M. Lallemand