Visite d’une chapelle du XIIe siècle, vestige d’un prieuré fontevriste !, Chapelle de Saint-Mandé, Mouterre-Silly

Informations pratiques

Visite d’une chapelle du XIIe siècle, vestige d’un prieuré fontevriste ! 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Mandé Vienne

Gratuit. Sans réservation. Visite uniquement de l’extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Graffitis médiévaux : les marques discrètes des bâtisseurs

Venez découvrir, sur le mur d’enceinte de cet édifice, de fascinants graffitis médiévaux laissés par les ouvriers artisans ayant participé à sa construction !

Érigée au XIIᵉ siècle, cette église fut longtemps un lieu de pèlerinage. Les pierres conservent encore aujourd’hui le souvenir du passage de ses bâtisseurs, gravé à même la roche.

Parmi ces inscriptions, deux triangles attirent l’attention :

Le triangle d’or, symbole de Dieu

Le triangle rouge, symbole de l’humanité

️ Sur le mur extérieur de la chapelle, on distingue aussi le dessin d’un ostensoir, dont la forme rappelle celle représentée sur les hosties d’une contrée d’Abyssinie.

Un peu plus loin, gravée dans la pierre, la date de 1612 semble figer un autre moment d’histoire.

Une plongée rare et émouvante dans les traces discrètes mais précieuses du passé.

Chapelle de Saint-Mandé Saint-Mandé – D14, 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 98 09 62 Cette église a été construite au XIIe siècle et fut longtemps un lieu de pèlerinage. Les ouvriers artisans ont laissé, sur les pierres, le souvenir de leur passage. On voit en effet, des graffitis intéressant, représentant outre des croix, des semelles (emblèmes des cordonniers), des bateaux (bateliers), des pêches (jardiniers), des serpes (vignerons), des haches (bûcherons), des pignons (charpentiers), des fers à cheval (maréchaux-ferrants).

⛪ Graffitis médiévaux : les marques discrètes des bâtisseurs

© Mairie de Mouterre-Silly