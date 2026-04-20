A la découverte du ciel austral Planétarium de Reims Reims
A la découverte du ciel austral Planétarium de Reims Reims samedi 2 mai 2026.
Reims
A la découverte du ciel austral
Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:45:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Tout public
Séance commentée en direct, sous la coupole du Planétarium
Les Européens ont découvert le ciel de l’hémisphère sud qu’à partir du XVe siècle, avec les grands navigateurs comme Christophe Colomb, Amerigo Vespucci et Fernando de Magellan.
Sous ce ciel totalement inobservable depuis la France métropolitaine, vous découvrirez de nouvelles constellations comme la Croix du Sud, mais également des nébuleuses et des galaxies parmi les plus belles visibles depuis la Terre.
Niveau Adultes, ados, et enfants à partir de 8 ans. .
Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est planetarium@reims.fr
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English : A la découverte du ciel austral
L’événement A la découverte du ciel austral Reims a été mis à jour le 2026-04-15 par ADT de la Marne
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