Atelier bijoux Saint-Ex Reims

Reims

Atelier bijoux

Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-23 19:30:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-23

Tout public

Après le succès de la première édition, deux nouveaux ateliers bijou sont proposés par notre fabmanager Benoît, Naïs et Léa !

Les places sont limitées, alors pensez à vous inscrire !

Deux options s’offrent à vous lors de la conception de vos bijoux

✨ Choisir parmi un catalogue de formes préconçues

✨ Laisser libre cours à votre imagination grâce à des tablettes pour créer vos propres motifs ! .

Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier bijoux

L’événement Atelier bijoux Reims a été mis à jour le 2026-04-17 par Reims Tourisme & Congrès