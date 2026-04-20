Atelier bijoux Saint-Ex Reims
Atelier bijoux Saint-Ex Reims mardi 21 avril 2026.
Reims
Atelier bijoux
Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:00:00
fin : 2026-04-23 19:30:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-23
Tout public
Après le succès de la première édition, deux nouveaux ateliers bijou sont proposés par notre fabmanager Benoît, Naïs et Léa !
Les places sont limitées, alors pensez à vous inscrire !
Deux options s’offrent à vous lors de la conception de vos bijoux
✨ Choisir parmi un catalogue de formes préconçues
✨ Laisser libre cours à votre imagination grâce à des tablettes pour créer vos propres motifs ! .
Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Atelier bijoux
L’événement Atelier bijoux Reims a été mis à jour le 2026-04-17 par Reims Tourisme & Congrès
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