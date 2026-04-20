Clair Obscur Expedition 33 A painted symphony REIMS ARENA Reims
Clair Obscur Expedition 33 A painted symphony REIMS ARENA Reims vendredi 24 avril 2026.
Reims
Clair Obscur Expedition 33 A painted symphony
REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne
Tarif : 33 – 33 – 72 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Tout public
A Painted Symphony est le concert officiel autour de la musique originale de Clair Obscur Expedition 33.
Sur scène, Lorien Testard (compositeur), Alice Duport-Percier (voix) et l’Orchestre Curieux interprètent en live les thèmes emblématiques du jeu.
Une expérience musicale à découvrir en live ! .
REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Clair Obscur Expedition 33 A painted symphony
L’événement Clair Obscur Expedition 33 A painted symphony Reims a été mis à jour le 2026-04-15 par Reims Tourisme & Congrès
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