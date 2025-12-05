À la découverte du cimetière Saint-Roch : histoires de vies et mémoire de pierre, par Monique Bonvallet, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

À la découverte du cimetière Saint-Roch : histoires de vies et mémoire de pierre, par Monique Bonvallet Samedi 19 septembre, 14h30 Cimetière Saint-Roch de Grenoble Isère

Places limitées – Réservation fortement conseillée – Participation financière au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez explorez les allées de l’agrandissement de 1870, à la découverte de tombes remarquables, parfois richement ornées par les statuaires grenoblois du XIXe siècle.

Cette visite vous emmène à la rencontre de personnalités marquantes de la vie locale — maires, industriels, artistes ou militaires — mais aussi de citoyens plus discrets mais au destin singulier. Qui étaient-ils ? Quelles traces ont-ils laissées ? Entre décryptage des symboles funéraires et anecdotes historiques, venez lever le voile sur les secrets de leurs stèles.

R.V. à l’entrée principale du cimetière, rue du Souvenir

Cimetière Saint-Roch de Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/saint-roch-vous-avez-dit-cimetiere/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-au-cimetiere-saint-roch-de-grenoble »}, {« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » Bus n° 17 et n° 18 – Arrêt Saint-Roch (Entrée rue du Souvenir)

Tram lignes B et D – Arrêt Ile Verte (Entrée rue Aimon de Chissé)

Venez explorez les allées de l’agrandissement de 1870, à la découverte de tombes remarquables, parfois richement ornées par les statuaires grenoblois du XIXe siècle.

©Asroch