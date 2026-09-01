Concert Samira Brahmia Salle Olivier Messiaen Grenoble

Informations pratiques

Grenoble

Concert Samira Brahmia

Salle Olivier Messiaen 2 rue du vieux temple grenoble 38000 Grenoble Isère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Concert de Samira Brahmia, artiste franco-algérienne, autour d’un répertoire mêlant raï, rock, afrobeat, jazz et musiques du monde.

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Salle Olivier Messiaen 2 rue du vieux temple grenoble 38000 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 44 71 14 amal38@gmail.com

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English :

A concert by Samira Brahmia, a Franco-Algerian artist, featuring a repertoire that blends ra’f, rock, afrobeat, jazz, and world music.

L’événement Concert Samira Brahmia Grenoble a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Grenoble Alpes