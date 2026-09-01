Concert Samira Brahmia Salle Olivier Messiaen Grenoble
samedi 12 septembre 2026 · Salle Olivier Messiaen · Grenoble
Informations pratiques
Grenoble
Concert Samira Brahmia
Salle Olivier Messiaen 2 rue du vieux temple grenoble 38000 Grenoble Isère
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Concert de Samira Brahmia, artiste franco-algérienne, autour d’un répertoire mêlant raï, rock, afrobeat, jazz et musiques du monde.
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Salle Olivier Messiaen 2 rue du vieux temple grenoble 38000 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 44 71 14 amal38@gmail.com
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English :
A concert by Samira Brahmia, a Franco-Algerian artist, featuring a repertoire that blends ra’f, rock, afrobeat, jazz, and world music.
L’événement Concert Samira Brahmia Grenoble a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Grenoble Alpes
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