Exposition « Alpins, 7000 ans d’histoires », Musée Dauphinois, Grenoble

Informations pratiques

Exposition « Alpins, 7000 ans d’histoires » 18 – 20 septembre Musée Dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’exposition de référence du Musée dauphinois, Alpins, 7000 ans d’histoires vous emmène à travers l’histoire des populations qui ont habité les Alpes depuis des millénaires.

Habitée depuis des millénaires, la montagne alpine est le cadre de vie de populations qui n’ont cessé de s’adapter au fil du temps pour vivre ou pour pouvoir survivre dans cet environnement si singulier. C’est cette plongée dans l’histoire que le Musée dauphinois se propose de vous raconter, celle d’une longue adaptation : aux territoires d’altitude et à la pente, à l’évolution du climat, à des faits politiques, militaires, socioéconomiques et migratoires, aux transformations techniques…

Cette exposition a été spécialement pensée pour le jeune public grâce à un parcours ludique qui incite au jeu et aux manipulations, enrichi de l’imagination et de l’expérience éducative de l’association Histoires de. Pour aller plus loin, le quiz des Incoll’Alpes vous attend à l’accueil du musée pour un moment en famille au sein de l’exposition.

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.

L’exposition de référence du Musée dauphinois, Alpins, 7000 ans d’histoires vous emmène à travers l’histoire des populations qui ont habité les Alpes depuis des millénaires.

© Musée dauphinois – Département de l’Isère