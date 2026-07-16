Visite guidée du Laboratoire ARC-Nucléart, ARC-Nucléart, Grenoble

Informations pratiques

Visite guidée du Laboratoire ARC-Nucléart Vendredi 18 septembre, 09h30, 13h00, 15h00 ARC-Nucléart Isère

Attention inscriptions préalables obligatoires. ARC-Nucléart se situe sur le site du CEA/Grenoble, les mineurs ne seront pas acceptés (même accompagnés). Passeport ou Carte Nationale d’Identité (UNIQUEMENT) en cours de validité indispensable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

ARC-Nucléart est un atelier de conservation-restauration d’objets archéologiques et historiques en matériaux organiques (bois, vanneries, cordages, cuirs…).

À ARC-Nucléart, la science, l’histoire et l’art se mêlent. Des objets vieux de plusieurs centaines d’années côtoient des technologies du XXIe siècle.

Une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs et techniciens en chimie, biologie, entomologie, physico-chimie et physique-nucléaire, mais aussi de conservateurs du patrimoine, conservateurs-restaurateurs, régisseur de collections, photographe, mécanicien, travaillent ensemble au service de notre patrimoine. Vous pourrez venir nous rencontrer à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le Vendredi 18 Septembre 2026. 3 créneaux de visite d’1h30 sont proposés à 9h30, 13h et 15h.

ARC-Nucléart CEA, 17, avenue des Martyrs, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Canton de Grenoble 5 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 78 35 52 [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/RHG »}] ARC-Nucléart est un atelier de conservation-restauration d’objets archéologiques et historiques en matériaux organiques (bois, vanneries, cordages, cuirs, …).

Ici, la science, l’histoire et l’art se mêlent ; des objets vieux de plusieurs centaines d’années côtoient des technologies du 21ème siècle ; du traitement de consolidation à la restauration en passant par des analyses physico-chimiques, les études de polychromies ou la désinfestation pour les objets en bois polychromés…

Une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs et techniciens en chimie, biologie, entomologie, physico-chimie et physique nucléaire, mais aussi, conservateur, conservateurs-restaurateurs, régisseur de collections, photographe, mécanicien, travaillent ensemble au service de notre patrimoine.

ARC-Nucléart est un atelier de conservation-restauration d’objets archéologiques et historiques en matériaux organiques (bois, vanneries, cordages, cuirs…).

©ARC-Nucléart