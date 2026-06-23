A la découverte du crapaud accoucheur Maison de quartier La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 20:30 – 23:30

Gratuit : oui sur inscription Inscription obligatoire : tristan.gautier@bretagne-vivante.org ou au 06 87 47 17 04 Tout public

Bretagne Vivante vous invite le temps d’une soirée, à la rencontre de l’Alyte accoucheur : un petit crapaud protégé, discret, mais mélodieux, qui fréquente nos parcs et jardins. Une courte conférence introductive à la maison de quartier de la Mano (salle E) vous plongera dans l’univers de cet amphibien étonnant, avant de partir pour le parc de la Gaudinière à la tombée de la nuit pour une balade à l’écoute de son chant flûté et mystérieux. Une fois ses secrets dévoilés, à vous de jouer ! Devenez observateur et contribuez à l’inventaire participatif en signalant vos futures découvertes. Prévoir :- une lampe de poche ou une lampe frontale- un déplacement personnel sur site par vos propres moyens (voiture dans l’idéal ou 10 min. en vélo)

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 06 87 47 17 04



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