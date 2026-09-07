À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE, Eglise Saint-Nicolas (ancienne), Cluses
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Nicolas (ancienne) · Cluses
Informations pratiques
À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Saint-Nicolas (ancienne) Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Le cyanotype est un ancien procédé photographique reconnaissable à ses tirages d’un bleu profond et lumineux. Inventé en 1842, cette technique fascinante a marqué les débuts de la photographie moderne.
Avec l’association Projet Relief, plongez dans l’univers captivant du cyanotype et découvrez un savoir-faire artistique aussi poétique qu’intemporel.
Eglise Saint-Nicolas (ancienne) 6 rue du pré Bénévix 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le cyanotype est un ancien procédé photographique reconnaissable à ses tirages d’un bleu profond et lumineux. Inventé en 1842, cette technique fascinante a marqué les débuts de la photographie Avec…
©VilledeCluses
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