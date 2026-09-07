À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE, Eglise Saint-Nicolas (ancienne), Cluses

Informations pratiques

À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Saint-Nicolas (ancienne) Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le cyanotype est un ancien procédé photographique reconnaissable à ses tirages d’un bleu profond et lumineux. Inventé en 1842, cette technique fascinante a marqué les débuts de la photographie moderne.

Avec l’association Projet Relief, plongez dans l’univers captivant du cyanotype et découvrez un savoir-faire artistique aussi poétique qu’intemporel.

Eglise Saint-Nicolas (ancienne) 6 rue du pré Bénévix 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le cyanotype est un ancien procédé photographique reconnaissable à ses tirages d’un bleu profond et lumineux. Inventé en 1842, cette technique fascinante a marqué les débuts de la photographie Avec…

©VilledeCluses