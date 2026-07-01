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La Banque de France de Cluses, Banque de France, Cluses

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Cluses

La Banque de France de Cluses, Banque de France, Cluses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France
Adresse
3 rue pasteur, 74150 cluses
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie
Tarif
Nombre de places limité.

La Banque de France de Cluses Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Haute-Savoie

Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Banque de France de Cluses vous invite à découvrir son histoire, ses missions.

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La Banque de France de Cluses vous invite à découvrir son bâtiment, histoire, ses missions.

©Ministère de la culture

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