Pocahontas le musical Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Informations pratiques

Cluses

Pocahontas le musical

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:15:00

Date(s) :

2026-10-02

Après Sherlock Holmes, c’est l’histoire de Pocahontas que les frères Safa ont choisi de mettre en scène au théâtre. Une grande aventure musicale envoûtante qui revisite la célèbre légende amérindienne en mêlant danse, chant et effets de lumière

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 infoallobroges@cluses.fr

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English : Pocahontas The Musical

After Sherlock Holmes, the Safa brothers chose to adapt the story of Pocahontas for the stage. A captivating musical adventure that reimagines the famous Native American legend by blending dance, song, and lighting effects

L’événement Pocahontas le musical Cluses a été mis à jour le 2026-07-11 par Cluses Arve & montagnes Tourisme