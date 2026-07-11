Pocahontas le musical Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
vendredi 2 octobre 2026 · Les Allos Théâtre de Cluses · Cluses
Informations pratiques
Cluses
Pocahontas le musical
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 21:15:00
Date(s) :
2026-10-02
Après Sherlock Holmes, c’est l’histoire de Pocahontas que les frères Safa ont choisi de mettre en scène au théâtre. Une grande aventure musicale envoûtante qui revisite la célèbre légende amérindienne en mêlant danse, chant et effets de lumière
.
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 infoallobroges@cluses.fr
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English : Pocahontas The Musical
After Sherlock Holmes, the Safa brothers chose to adapt the story of Pocahontas for the stage. A captivating musical adventure that reimagines the famous Native American legend by blending dance, song, and lighting effects
L’événement Pocahontas le musical Cluses a été mis à jour le 2026-07-11 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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