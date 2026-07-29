Mondiaux UCI 2027 BMX Freestyle Park Parvis des Esserts Cluses
mercredi 2 septembre 2026 · Parvis des Esserts · Cluses
Informations pratiques
Cluses
Mondiaux UCI 2027 BMX Freestyle Park
Parvis des Esserts 36 rue du Marcelly Cluses Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-02
Le BMX Freestyle Park est une discipline spectaculaire du cyclisme urbain où les athlètes évoluent sur un parcours composé de rampes, courbes et modules variés. Rapide, créatif et visuellement explosif, il allie aptitudes athlétiques et style personnel.
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Parvis des Esserts 36 rue du Marcelly Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 96 69 69 presse@hsmb2027.fr
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English : 2027 UCI World Championships BMX Freestyle Park
BMX Freestyle Park is a spectacular urban cycling discipline in which athletes ride a course featuring ramps, curves, and a variety of features. Fast-paced, creative, and visually explosive, it combines athletic skill with personal style.
L’événement Mondiaux UCI 2027 BMX Freestyle Park Cluses a été mis à jour le 2026-07-29 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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