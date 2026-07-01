Henri dès en solo + 1 Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Informations pratiques

Cluses

Henri dès en solo + 1

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English :

Share an exceptionally intimate moment with Henri D’Es and his songs. Little gems in a treasure chest, enveloped by the sound of his guitar and Fabien Iannone’s double bass.

L’événement Henri dès en solo + 1 Cluses a été mis à jour le 2026-07-01 par Cluses Arve & montagnes Tourisme