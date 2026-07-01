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AGENDA · Cluses

Henri dès en solo + 1 Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

samedi 10 octobre 2026 · Les Allos Théâtre de Cluses · Cluses

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Les Allos Théâtre de Cluses
Adresse
14 Place des Allobroges
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie
Tarif
42 42 42

Cluses

Henri dès en solo + 1

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45  adminallobroges@cluses.fr

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English :

Share an exceptionally intimate moment with Henri D’Es and his songs. Little gems in a treasure chest, enveloped by the sound of his guitar and Fabien Iannone’s double bass.

L’événement Henri dès en solo + 1 Cluses a été mis à jour le 2026-07-01 par Cluses Arve & montagnes Tourisme

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