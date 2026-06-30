Festival jazzcontreband Vincent Schmidt et Natan Niddam Théâtre Les Allos Cluses
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre Les Allos · Cluses
Informations pratiques
Cluses
Festival jazzcontreband Vincent Schmidt et Natan Niddam
Théâtre Les Allos 14 place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
L’Apéro Jazz est désormais un rendez-vous incontournable de la saison culturelle des Allos et donne l’occasion de découvrir des artistes émergents qui animent la scène jazz franco-suisse.
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Théâtre Les Allos 14 place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 infoallobroges@cluses.fr
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English :
Ap%E9ro Jazz has become a must-see event in Les Allos’ cultural season and offers the chance to discover emerging artists who are making waves on the Franco-Swiss jazz scene.
L’événement Festival jazzcontreband Vincent Schmidt et Natan Niddam Cluses a été mis à jour le 2026-06-30 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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