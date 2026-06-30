De l’addiction aux écrans au titre de champion de BMX Joris Bretagnolles Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Informations pratiques

Cluses

De l’addiction aux écrans au titre de champion de BMX Joris Bretagnolles

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Membre de l’équipe de France de BMX, vainqueur de la coupe de France 2022 et Top 10 Mondial, Joris Bretagnolles accumule les récompenses grâce à son travail dans sa discipline, le BMX Flat, sport qui s’apparente à une forme de danse duo homme/bécane.

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English :

A member of the French BMX team, winner of the 2022 French Cup, and ranked in the world’s top 10, Joris Bretagnolles has racked up numerous awards thanks to his work in his discipline, BMX Flat, a sport that resembles a form of dance performed as a duo between a rider and his bike.

L’événement De l’addiction aux écrans au titre de champion de BMX Joris Bretagnolles Cluses a été mis à jour le 2026-06-30 par Cluses Arve & montagnes Tourisme