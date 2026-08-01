Mondiaux UCI 2027 BMX Freestyle Flatland Parvis des Esserts Cluses
mardi 25 août 2026 · Parvis des Esserts · Cluses
Informations pratiques
Cluses
Mondiaux UCI 2027 BMX Freestyle Flatland
Parvis des Esserts 36 rue du Marcelly Cluses Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez le BMX Freestyle Flatland! Sorte de breakdance à vélo exécuté sur surface plane, cette discipline spectaculaire combine équilibre, figures acrobatiques et créativité. Un show saisissant alliant sport, style et expression artistique.
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Parvis des Esserts 36 rue du Marcelly Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 96 69 69 presse@hsmb2027.fr
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English : 2027 UCI World Championships BMX Freestyle Flatland
Discover BMX Freestyle Flatland! A sort of “bike breakdancing” performed on a flat surface, this spectacular discipline combines balance, acrobatic tricks, and creativity. A thrilling show that blends sport, style, and artistic expression.
L’événement Mondiaux UCI 2027 BMX Freestyle Flatland Cluses a été mis à jour le 2026-07-29 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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