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Visite guidée de Cluses, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'horlogerie et du décolletage · Cluses

Visite guidée de Cluses, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'horlogerie et du décolletage
Adresse
Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses,
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie

Visite guidée de Cluses Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le musée vous propose une visite guidée hors-les-murs de Cluses ! Découvrez son histoire et ses monuments.
RDV à 14h au musée de l’horlogerie et du décolletage.

Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr
Le musée vous propose une visite guidée hors-les-murs de Cluses ! Découvrez son histoire et ses monuments.

©Musée de l’horlogerie et du décolletage

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