Visite guidée de Cluses, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'horlogerie et du décolletage · Cluses
Informations pratiques
Visite guidée de Cluses Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Le musée vous propose une visite guidée hors-les-murs de Cluses ! Découvrez son histoire et ses monuments.
RDV à 14h au musée de l’horlogerie et du décolletage.
Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr
Le musée vous propose une visite guidée hors-les-murs de Cluses ! Découvrez son histoire et ses monuments.
©Musée de l’horlogerie et du décolletage
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