Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'horlogerie et du décolletage · Cluses
Informations pratiques
Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées » 19 et 20 septembre Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et la fabrication de petites pièces de mécanique.
Laissez-vous conter la quête de la précision à travers les siècles et les techniques.
Une balade musicale clôturera la visite guidée du dimanche matin !
Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr
Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et la fabrication de petites pièces de mécanique.
©Musée de l’horlogerie et du décolletage
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