Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

Informations pratiques

Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées » 19 et 20 septembre Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et la fabrication de petites pièces de mécanique.

Laissez-vous conter la quête de la précision à travers les siècles et les techniques.

Une balade musicale clôturera la visite guidée du dimanche matin !

Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr

Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et la fabrication de petites pièces de mécanique.

©Musée de l’horlogerie et du décolletage