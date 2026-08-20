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Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'horlogerie et du décolletage · Cluses

Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'horlogerie et du décolletage
Adresse
Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses,
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie

Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées » 19 et 20 septembre Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et la fabrication de petites pièces de mécanique.
Laissez-vous conter la quête de la précision à travers les siècles et les techniques.
Une balade musicale clôturera la visite guidée du dimanche matin !

Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr
Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et la fabrication de petites pièces de mécanique.

©Musée de l’horlogerie et du décolletage

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