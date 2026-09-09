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CONCOURS PHOTO – LE PATRIMOINE CLUSIEN VU PAS SES HABITANTS, Théâtre Les Allos, Cluses

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Les Allos · Cluses

CONCOURS PHOTO – LE PATRIMOINE CLUSIEN VU PAS SES HABITANTS, Théâtre Les Allos, Cluses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre Les Allos
Adresse
14 Pl. des Allobroges, 74300 Cluses, France
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie

CONCOURS PHOTO – LE PATRIMOINE CLUSIEN VU PAS SES HABITANTS 19 et 20 septembre Théâtre Les Allos Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Architecture, patrimoine industriel, paysages, traditions, gastronomie, savoir-faire…
Tous les regards sont les bienvenus pour mettre en lumière les richesses du patrimoine clusien.
Réalisez vos clichés avec un appareil photo ou simplement votre smartphone.
Partagez vos photographies tout au long de l’été sur Facebook ou Instagramen identifiant @cluses.officiel et clusesarveetmontagnestourisme

Théâtre Les Allos 14 Pl. des Allobroges, 74300 Cluses, France Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cluses.fr/concours-photo-montrez-votre-regard-sur-le-patrimoine-clusien/
Architecture, patrimoine industriel, paysages, traditions, gastronomie, savoir-faire…

©VilledeCluses

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