DE « L’ÉCOLE D’HORLO » AU « CHARLES » (1848-2026) – CONFÉRENCE, Lycée Charles Poncet, Cluses
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Charles Poncet · Cluses
Informations pratiques
DE « L’ÉCOLE D’HORLO » AU « CHARLES » (1848-2026) – CONFÉRENCE Samedi 19 septembre, 09h00 Lycée Charles Poncet Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Découvrez cette institution au coeur du patrimoine clusien avec messieurs Michael Trombert et Pierre Papet, Professeurs au Lycée Charles Poncet.
À 9h, avant la conférence, partagez un moment convivial autour d’un café et de viennoiseries avec les intervenants et passionnés de patrimoine.
Lycée Charles Poncet 1 avenue Charles Poncet 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez cette institution au coeur du patrimoine clusien avec messieurs
©Villedecluses
À voir aussi à Cluses (Haute-Savoie)
- Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses 19 septembre 2026
- Comment le musée et le service des archives préservent le patrimoine ?, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses 19 septembre 2026
- La Banque de France de Cluses, Banque de France, Cluses 19 septembre 2026
- VISITE GUIDÉE DU LYCÉE CHARLES PONCET ANCIENNE ECOLE ROYALE D’HORLOGERIE, Lycée Charles Poncet, Cluses 19 septembre 2026
- CONCOURS PHOTO – LE PATRIMOINE CLUSIEN VU PAS SES HABITANTS, Théâtre Les Allos, Cluses 19 septembre 2026