DE « L’ÉCOLE D’HORLO » AU « CHARLES » (1848-2026) – CONFÉRENCE, Lycée Charles Poncet, Cluses

Informations pratiques

DE « L’ÉCOLE D’HORLO » AU « CHARLES » (1848-2026) – CONFÉRENCE Samedi 19 septembre, 09h00 Lycée Charles Poncet Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Découvrez cette institution au coeur du patrimoine clusien avec messieurs Michael Trombert et Pierre Papet, Professeurs au Lycée Charles Poncet.

À 9h, avant la conférence, partagez un moment convivial autour d’un café et de viennoiseries avec les intervenants et passionnés de patrimoine.

Lycée Charles Poncet 1 avenue Charles Poncet 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez cette institution au coeur du patrimoine clusien avec messieurs

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