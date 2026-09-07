VISITE GUIDÉE DU LYCÉE CHARLES PONCET ANCIENNE ECOLE ROYALE D’HORLOGERIE, Lycée Charles Poncet, Cluses
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Charles Poncet · Cluses
Informations pratiques
VISITE GUIDÉE DU LYCÉE CHARLES PONCET ANCIENNE ECOLE ROYALE D’HORLOGERIE Samedi 19 septembre, 10h30 Lycée Charles Poncet Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Explorez le lycée Charles Poncet, ancienne École Royale d’Horlogerie, et plongez dans l’histoire, l’architecture et le savoir-faire horloger de Cluses. (Dernier départ à 16h45).
Lycée Charles Poncet 1 avenue Charles Poncet 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Explorez le lycée Charles Poncet, ancienne École Royale d’Horlogerie, et plongez dans l’histoire, l’architecture et le savoir-faire horloger de Cluses. (Dernier départ à 16h45).
©LycéeCharlesPoncet
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