VISITE GUIDÉE DU LYCÉE CHARLES PONCET ANCIENNE ECOLE ROYALE D’HORLOGERIE, Lycée Charles Poncet, Cluses

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE DU LYCÉE CHARLES PONCET ANCIENNE ECOLE ROYALE D’HORLOGERIE Samedi 19 septembre, 10h30 Lycée Charles Poncet Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez le lycée Charles Poncet, ancienne École Royale d’Horlogerie, et plongez dans l’histoire, l’architecture et le savoir-faire horloger de Cluses. (Dernier départ à 16h45).

Lycée Charles Poncet 1 avenue Charles Poncet 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Explorez le lycée Charles Poncet, ancienne École Royale d’Horlogerie, et plongez dans l’histoire, l’architecture et le savoir-faire horloger de Cluses. (Dernier départ à 16h45).

©LycéeCharlesPoncet