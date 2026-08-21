Comment le musée et le service des archives préservent le patrimoine ?, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

Informations pratiques

Comment le musée et le service des archives préservent le patrimoine ? Samedi 19 septembre, 10h00 Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le musée et le service des archives vous proposent une série de démonstrations pour comprendre les enjeux et les méthodes de conservation des patrimoines !

Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr

Le musée et le service des archives vous proposent une série de démonstrations pour comprendre les enjeux et les méthodes de conservation des patrimoines !

©Musée de l’horlogerie et du décolletage