À la découverte du faubourg de Cervisy : entre vestiges et restaurations, Commune de Stenay – Archives municipales, Stenay

Informations pratiques

À la découverte du faubourg de Cervisy : entre vestiges et restaurations 19 et 20 septembre Commune de Stenay – Archives municipales Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Marine Flamion, des Archives municipales de Stenay, vous emmène à la découverte du Faubourg de Cervisy, avec un arrêt au château et à l’église.

Commune de Stenay – Archives municipales 8 Pl. de la République, 55700 Stenay, France Stenay 55700 Meuse Grand Est La commune de Stenay, située dans la Meuse, possède des archives municipales installées au cœur de la ville, sur la place de la République. Ancienne cité fortifiée et place stratégique sur la Meuse, Stenay a longtemps joué un rôle militaire et commercial important, notamment à l’époque carolingienne et durant les guerres de frontières. Ses archives municipales conservent une mémoire précieuse de cette histoire, regroupant des documents relatifs à la vie administrative, économique et sociale de la cité. Elles permettent de retracer l’évolution urbaine de Stenay, son riche patrimoine architectural – dont l’église Saint-Grégoire et les vestiges des fortifications – ainsi que ses traditions locales. Véritable lieu de transmission, ce fonds patrimonial illustre la continuité de la mémoire collective et l’ancrage historique de Stenay en Lorraine.

À la découverte du faubourg de Cervisy : entre vestiges et restaurations

L’Est Républicain