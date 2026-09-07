Visite d’un bunker souterrain, Villa des Tilleuls, Stenay

Informations pratiques

Visite d’un bunker souterrain Samedi 19 septembre, 14h00 Villa des Tilleuls Meuse

Visites toutes les 30 minutes par groupes de 5-6 personnes maximum. Sur réservation par mail. Visite non recommandée pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant de claustrophobie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite commentée d’un bunker souterrain.

Villa des Tilleuls 31 rue Basse des Remparts 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est Édifiée en 1951, la Villa des Tilleuls occupe l’emplacement de l’ancien Château des Tilleuls, construit entre 1879 et 1881 et aujourd’hui disparu.

Durant la Première Guerre mondiale, le château devient la résidence du Kronprinz impérial, fils de l’empereur Guillaume II et commandant de la Ve armée allemande, dont le quartier général est installé à Stenay. Craignant les bombardements aériens, le prince héritier fait aménager sur la propriété, un abri fortifié, communément appelé aujourd’hui le « bunker du Kronprinz ».

Fortement endommagé en 1940, puis démoli après-guerre, le château laisse place à l’actuelle Villa. Sa terrasse et une partie de ses soubassements sont toutefois conservées, tout comme l’abri datant de la Grande Guerre.

Ce vestige méconnu témoigne du rôle stratégique occupé par Stenay durant le premier conflit mondial et de la présence du haut commandement allemand dans la ville pendant près de quatre années.

Visite commentée d’un bunker souterrain.

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