Visite guidée du Musée de la Bière, Musée de la Bière, Stenay

Informations pratiques

Visite guidée du Musée de la Bière 19 et 20 septembre Musée de la Bière Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée de la Bière au cours de nos visites commentées. Parcourez les 2 500m² de l’exposition permanente qui retrace l’histoire, les techniques et les arts brassicoles au fil du temps.

Musée de la Bière 17 Rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est http://www.museedelabiere.com/ Situé entre le château fort de Sedan et les sites de mémoire de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (vers 12 000 ans av. J.-C.) à nos jours, sur plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 objets permet de proposer un parcours didactique et ludique, stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher et l’ouïe.

La visite du musée s’achève à la Taverne, espace de vente de produits du terroir et de dégustation, offrant un large choix de bières artisanales et industrielles à fermentation haute, basse ou spontanée.

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée de la Bière au cours de nos visites commentées. Parcourez les 2 500m² de l’exposition permanente qui retrace l’histoire, les techniques et les…

©Musée de la Bière