Visite guidée de l’exposition temporaire « Le Musée de la Bière, 40 ans de collections », Musée de la Bière, Stenay

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition temporaire « Le Musée de la Bière, 40 ans de collections » 19 et 20 septembre Musée de la Bière Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée de la Bière fête ses 40 ans ! À cette occasion, l’exposition « Le Musée de la Bière, 40 ans de collections » permet de découvrir le vaste travail autour des collections, souvent méconnu et pourtant essentiel à la bonne gestion d’un musée.

L’exposition met en avant l’historique du Musée de la Bière, de sa création par l’association du Groupement Archéologique de Stenay à sa gestion depuis 2008 par le Département de la Meuse. Elle s’attèle aussi à présenter l’appellation « Musée de France », obtenue en 2002, et les obligations qui en découlent ainsi que la gestion des objets au quotidien (l’inventaire, le récolement, la connaissance ou encore la restauration des oeuvres).

Parmi les nombreux objets conservés (près de 55 000 biens à l’inventaire), certains sortent des réserves, parfois pour la première fois. Objets scientifiques, artistiques, publicitaires, ou bien insolites, l’exposition présente la diversité des collections. Une partie des objets exposés a été sélectionnée par les différentes personnes ayant œuvré depuis 40 ans à faire du Musée de la Bière le lieu touristique et culturel qu’il est aujourd’hui.

Venez apprécier le travail de l’ombre réalisé par les différents services d’un musée et découvrir des œuvres inédites.

Musée de la Bière 17 Rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est http://www.museedelabiere.com/ Situé entre le château fort de Sedan et les sites de mémoire de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (vers 12 000 ans av. J.-C.) à nos jours, sur plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 objets permet de proposer un parcours didactique et ludique, stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher et l’ouïe.

La visite du musée s’achève à la Taverne, espace de vente de produits du terroir et de dégustation, offrant un large choix de bières artisanales et industrielles à fermentation haute, basse ou spontanée.

Le Musée de la Bière fête ses 40 ans ! À cette occasion, l’exposition « Le Musée de la Bière, 40 ans de collections » permet de découvrir le vaste travail autour des collections, souvent méconnu et à…

©Musée de la Bière