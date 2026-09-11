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À la découverte du Génie militaire !, Musée du génie, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Musée du génie · Angers

À la découverte du Génie militaire !, Musée du génie, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du génie
Adresse
106 rue Elbé, 49000 Angers
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Entrée gratuite

À la découverte du Génie militaire ! 19 et 20 septembre Musée du génie Maine-et-Loire

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Musée du génie vous accueille les 19 et 20 septembre 2025 de 10h à 19h.
Au programme :
– visite libre et gratuite des 1000 m2 de collections permanentes sur l’histoire et les spécialités de l’Arme du Génie ;
– visite libre et gratuite des 2 expositions temporaires :
· « Le Génie, au fil de l’eau » ;
· « Harry de Villoutreys, Compagnon de la Libération » ;
– prestations musicales exécutées par la Fanfare du 6ème Régiment du Génie le samedi et le dimanche de 14h45 à 15h15 et de 17h00 à 17h30 ;
– visites guidées de la caserne Éblé et une ouverture exceptionnelle au public de la salle d’honneur le samedi et le dimanche à 10h30 – 13h30 – 15h30 – 17h45 (réservation par mail, téléphone ou à l’accueil du musée et sur présentation d’une pièce d’identité) ;
– atelier pont Bailey (avec participation du public) ;
– exposition et présentation de véhicules de la Seconde Guerre mondiale avec Ouvrard Projects et l’association VMH-Anjou ;
– atelier déminage ;
– visites jeune public ;
– structure gonflable pour le jeune public.

Musée du génie 106 rue Elbé, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.musee-du-genie-angers.fr https://www.facebook.com/FanfareDu6emeRegimentDuGenie Le musée se trouve dans une enceinte militaire.
Le Musée du génie vous accueille les 19 et 20 septembre 2025 de 10h à 19h.

© Yaël RAIMBERT

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