À la découverte du Génie militaire !, Musée du génie, Angers

Informations pratiques

À la découverte du Génie militaire ! 19 et 20 septembre Musée du génie Maine-et-Loire

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Musée du génie vous accueille les 19 et 20 septembre 2025 de 10h à 19h.

Au programme :

– visite libre et gratuite des 1000 m2 de collections permanentes sur l’histoire et les spécialités de l’Arme du Génie ;

– visite libre et gratuite des 2 expositions temporaires :

· « Le Génie, au fil de l’eau » ;

· « Harry de Villoutreys, Compagnon de la Libération » ;

– prestations musicales exécutées par la Fanfare du 6ème Régiment du Génie le samedi et le dimanche de 14h45 à 15h15 et de 17h00 à 17h30 ;

– visites guidées de la caserne Éblé et une ouverture exceptionnelle au public de la salle d’honneur le samedi et le dimanche à 10h30 – 13h30 – 15h30 – 17h45 (réservation par mail, téléphone ou à l’accueil du musée et sur présentation d’une pièce d’identité) ;

– atelier pont Bailey (avec participation du public) ;

– exposition et présentation de véhicules de la Seconde Guerre mondiale avec Ouvrard Projects et l’association VMH-Anjou ;

– atelier déminage ;

– visites jeune public ;

– structure gonflable pour le jeune public.

Musée du génie 106 rue Elbé, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.musee-du-genie-angers.fr https://www.facebook.com/FanfareDu6emeRegimentDuGenie Le musée se trouve dans une enceinte militaire.

Le Musée du génie vous accueille les 19 et 20 septembre 2025 de 10h à 19h.

© Yaël RAIMBERT