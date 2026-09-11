À la découverte du Génie militaire !, Musée du génie, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Musée du génie · Angers
Informations pratiques
À la découverte du Génie militaire ! 19 et 20 septembre Musée du génie Maine-et-Loire
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le Musée du génie vous accueille les 19 et 20 septembre 2025 de 10h à 19h.
Au programme :
– visite libre et gratuite des 1000 m2 de collections permanentes sur l’histoire et les spécialités de l’Arme du Génie ;
– visite libre et gratuite des 2 expositions temporaires :
· « Le Génie, au fil de l’eau » ;
· « Harry de Villoutreys, Compagnon de la Libération » ;
– prestations musicales exécutées par la Fanfare du 6ème Régiment du Génie le samedi et le dimanche de 14h45 à 15h15 et de 17h00 à 17h30 ;
– visites guidées de la caserne Éblé et une ouverture exceptionnelle au public de la salle d’honneur le samedi et le dimanche à 10h30 – 13h30 – 15h30 – 17h45 (réservation par mail, téléphone ou à l’accueil du musée et sur présentation d’une pièce d’identité) ;
– atelier pont Bailey (avec participation du public) ;
– exposition et présentation de véhicules de la Seconde Guerre mondiale avec Ouvrard Projects et l’association VMH-Anjou ;
– atelier déminage ;
– visites jeune public ;
– structure gonflable pour le jeune public.
Musée du génie 106 rue Elbé, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.musee-du-genie-angers.fr https://www.facebook.com/FanfareDu6emeRegimentDuGenie Le musée se trouve dans une enceinte militaire.
Le Musée du génie vous accueille les 19 et 20 septembre 2025 de 10h à 19h.
© Yaël RAIMBERT
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