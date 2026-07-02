À la découverte du jardin des plantes de Montpellier, Jardin des plantes, Montpellier

Informations pratiques

À la découverte du jardin des plantes de Montpellier Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin des plantes Hérault

Gratuit. Sur réservation. Max 25 personnes par visite, inscription sur place, sauf pour visite de la serre Martins, inscription en ligne obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir le Jardin des plantes de Montpellier à travers les différentes visites proposées le samedi 19 septembre 2026.

Retrouvez le programme via ce lien :

https://facmedecine.umontpellier.fr/jardin-des-plantes/

Jardin des plantes 12 Boulevard Henri IV, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33434433620 https://fr-fr.facebook.com/jdpmontpellier [{« type »: « link », « value »: « https://rdv.numerique.gouv.fr/org/ccCoBf/jardin-des-plantes-de-montpellier »}] [{« link »: « https://facmedecine.umontpellier.fr/jardin-des-plantes/ »}] Le plus ancien jardin botanique de France. Créé le 8 décembre 1593 par lettre patente de Henri IV en faveur de Richer de Belleval, docteur en médecine, à qui il confie le soin de sa création en fixant les modalités de son entretien et de sa gestion future. Ce jardin est destiné à l’enseignement de la botanique aux étudiants en médecine de la faculté de Montpellier. Il est le premier jardin botanique à présenter les plantes de façon systématique. Il est également pourvu d’équipements nécessaires à l’acclimatation ou à la protection des plantes fragiles (première serre chaude en 1757, orangerie en 1804, jardin d’hiver en 1887). Plusieurs fois partiellement détruit par les guerres (notamment en 1622 et 1943), amputé de sa partie méridionale, il fut agrandi en plusieurs étapes au XIXe siècle. à proximité de la promenade du Peyrou par le boulevard Henri-IV. Tram : ligne 1 ou 4, arrêt Place Albert 1er. Bus n°6, 7 ou 16 arrêt « Peyrou », 163 rue auguste-Broussonnet. Parking à proximité, animaux non admis.

Venez découvrir ou redécouvrir le Jardin des plantes de Montpellier à travers les différentes visites proposées le samedi 19 septembre 2026.

©jdplantes