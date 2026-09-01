À la découverte du monde fantastique du Jeu Espace culturel du pays de Nay Nay
vendredi 11 septembre 2026 · Espace culturel du pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
À la découverte du monde fantastique du Jeu
Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Cet après-midi de jeux est à destination des personnes désireuses de découvrir une pratique aux multiples facettes, distrayante et enrichissante, et de mesurer son potentiel ludique. Seul ou à plusieurs, venez explorer des univers merveilleux ! .
Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : À la découverte du monde fantastique du Jeu
L’événement À la découverte du monde fantastique du Jeu Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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