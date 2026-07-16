Jean Dieuzaide, Les temps modernes, Maison Carrée de Nay, Nay

Informations pratiques

Jean Dieuzaide, Les temps modernes 1 septembre – 17 octobre Maison Carrée de Nay Pyrénées-Atlantiques

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

La guerre est fini, un vent nouveau de modernité souffle sur la France, depuis Toulouse le photographe Jean Dieuzaide, en observateur éclairé, documente les grandes transformations de son époque .

Plus de 60 tirages photographiques originaux constituent un témoignage de premier ordre sur les transformations profondes d’une époque : l’essor économique de l’après-guerre, l’avènement de la modernité technologique, et le passage d’une France rurale vers une société industrialisée à l’image de la série photographique des usines de Nay.

Avec un regard audacieux porté sur une société en plein boom, Jean Dieuzaide joue avec les formes industrielles. De la géométrie austère d’un four de cracking aux lignes pures du Concorde, avec une grande rigueur formelle, le photographe nous présente la machine au rang de sujet artistique.

Les Temps Modernes nous invite à découvrir à travers la photographie l’histoire d’une mutation qui a façonné notre monde contemporain et qui nous rappelle que le vrai mystère du monde est le visible.

Maison Carrée de Nay place de la République 64800 nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559139965 https://maison-carree-nay.fr/ Au cœur du Béarn, la ville de Nay abrite la Maison Carrée, hôtel particulier du XVIème siècle. Ce joyau architectural offre une cour à l’italienne et des galeries inspirées du Colisée de Rome. Son décor Renaissance comprend de grandes pièces de réception et un jardin bucolique.

Depuis 20 ans, elle s’ouvre à la culture contemporaine avec une programmation artistique variée. Ce lieu conjugue ainsi héritage du passé et dynamisme culturel actuel. La Maison Carrée est très facilement accessible voiture.

Un grand parking public gratuit est mis à votre disposition à seulement 30 mètres du monument historique.

​Nay est desservie par le train.

​Comptez seulement 10 minutes de voyage depuis la gare de Pau.

​Le réseau de bus permet également de rejoindre facilement la ville de Nay

Environ 35 minutes de trajet depuis le centre-ville de Pau.

La guerre est fini, un vent nouveau de modernité souffle sur la France, depuis Toulouse le photographe Jean Dieuzaide, en observateur éclairé, documente les grandes transformations de son époque .

© Michel Dieuzaide