Les visites guidées de l’été Maison Carrée Nay

Informations pratiques

Nay

Les visites guidées de l’été

Maison Carrée 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3.3 – 3.3 – 3.3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14 11:45:00

Date(s) :

2026-08-14

La Maison Carrée vous propose ses visites guidées de l’été

Explorez l’histoire de la Maison Carrée de Nay, magnifique hôtel particulier du XVIe siècle, témoin de la richesse architecturale de la Renaissance béarnaise.

Accompagné d’un guide, découvrez les secrets de ce bâtiment et son lien avec l’histoire de la ville de Nay.

Visite guidée de l’exposition Jean Dieuzaide, Les temps modernes

Plus de 60 tirages photographiques originaux constituent un témoignage de premier ordre sur les transformations profondes d’une époque l’essor économique de l’après-guerre, l’avènement de la modernité technologique, et le passage d’une France rurale vers une société industrialisée. .

Maison Carrée 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr

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English : Les visites guidées de l’été

L’événement Les visites guidées de l’été Nay a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay