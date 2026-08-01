Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Séance de réalité virtuelle Le château de Pau

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-08-26

Première visite ou grand connaisseur de la maison d’Henri IV, venez à la rencontre de ce château et de sa légendaire tortue. Une découverte à quelques pas de chez nous, mais qui reste entourée de mystère. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

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English : Séance de réalité virtuelle Le château de Pau

L’événement Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Nay a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay