Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Espace culturel du Pays de Nay Nay
mercredi 26 août 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Séance de réalité virtuelle Le château de Pau
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-08-26
Première visite ou grand connaisseur de la maison d’Henri IV, venez à la rencontre de ce château et de sa légendaire tortue. Une découverte à quelques pas de chez nous, mais qui reste entourée de mystère. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance de réalité virtuelle Le château de Pau
L’événement Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Nay a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Nay (Pyrénées-Atlantiques)
- Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Espace culturel du Pays de Nay Nay 11 août 2026
- Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay 11 août 2026
- Les visites guidées de l’été Maison Carrée Nay 11 août 2026
- Les visites guidées de l’été Maison Carrée Nay 14 août 2026
- Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay 26 août 2026