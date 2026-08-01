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Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Espace culturel du Pays de Nay Nay

mercredi 26 août 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay

Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Espace culturel du Pays de Nay
Adresse
28 Place du Marcadieu
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Nay

Séance de réalité virtuelle Le château de Pau

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-08-26

Première visite ou grand connaisseur de la maison d’Henri IV, venez à la rencontre de ce château et de sa légendaire tortue. Une découverte à quelques pas de chez nous, mais qui reste entourée de mystère.   .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 

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English : Séance de réalité virtuelle Le château de Pau

L’événement Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Nay a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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