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Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay

mercredi 26 août 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay

Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Espace culturel du Pays de Nay
Adresse
28 Place du Marcadieu
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Nay

Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-08-26

Prolongez vos vacances d’été en partant à la découverte des richesses du patrimoine de notre région. De Limoges à Pau, en passant par la côte atlantique, la Nouvelle-Aquitaine n’a pas fini de vous surprendre.   .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture@paysdenay.fr

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English : Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine

L’événement Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Nay a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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