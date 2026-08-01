Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay
mercredi 26 août 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-08-26
Prolongez vos vacances d’été en partant à la découverte des richesses du patrimoine de notre région. De Limoges à Pau, en passant par la côte atlantique, la Nouvelle-Aquitaine n’a pas fini de vous surprendre. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine
L’événement Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Nay a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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