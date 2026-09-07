À la découverte du patrimoine culturel de l’Indonésie à l’Ambassade de la République d’Indonésie, Ambassade de la République d’Indonésie, Paris

Informations pratiques

À la découverte du patrimoine culturel de l’Indonésie à l’Ambassade de la République d’Indonésie Samedi 19 septembre, 10h00 Ambassade de la République d’Indonésie Paris

Entrée gratuite sur préinscription préalable, ces dernières ouvriront ultérieurement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’Ambassade d’Indonésie ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et invite le public à découvrir le patrimoine culturel de l’Indonésie.

À travers une visite libre, les visiteurs pourront admirer une sélection de la richesse culturelle de l’archipel, tels que des textiles traditionnels, des œuvres d’art, des objets artisanaux et d’autres éléments du patrimoine indonésien.

Cette découverte offre également l’occasion de mieux comprendre l’histoire, les traditions et les échanges entre l’Indonésie et laFrance.

Réservez votre place en cliquant sur le lien ci-s sous.

https://AmbassadeIndonesieJDP.eventbrite.fr

Ambassade de la République d’Indonésie 47 rue Cortambert 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France 01 45 03 07 60 https://kemlu.go.id/paris/ https://www.instagram.com/indonesiainparis/ [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://AmbassadeIndonesieJDP.eventbrite.fr »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « L’Ambassade d’Indonu00e9sie u00e0 Paris ouvre ses portes u00e0 tous les visiteurs. Au programme : Expo photographie, batik, et art. », « type »: « rich », « title »: « Journu00e9es du Patrimoine : Visite libre de l’Ambassade d’Indonu00e9sie u00e0 Paris », « thumbnail_url »: « https://www.eventbrite.fr/e/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.evbuc.com%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.evbuc.com%252Fimages%252F1192953298%252F909271635853%252F1%252Foriginal.20260908-103922%3Fcrop%3Dfocalpoint%26fit%3Dcrop%26w%3D940%26auto%3Dformat%252Ccompress%26q%3D75%26sharp%3D10%26fp-x%3D0.513%26fp-y%3D0.483%26s%3D926e51e72a1893bb65a0809e29b94f62&w=940&q=75 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/journees-du-patrimoine-visite-libre-de-lambassade-dindonesie-a-paris-tickets-2000005524362?aff=oddtdtcreator », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 470, « thumbnail_width »: 940, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Visite libre

Ambassade d’Indonésie