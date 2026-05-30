Jaguar Sun • Thala SUPERSONIC Paris

JAGUAR SUN (22h00)

(Indie dream pop – Ontario, CAN)

Jaguar Sun est le projet solo du multi-instrumentiste canadien Chris Minielly. Né dans la petite ville d’Elmira, dans le sud de l’Ontario, Chris s’est inspiré de groupes tels que Big Thief, Goth Babe, Beach Fossils, Frightened Rabbit et Youth Lagoon pour se lancer dans la production de sa propre musique. Aujourd’hui installé à Toronto, Chris continue d’enregistrer et de produire depuis son home studio, traçant sa propre voie entre dream pop, rock et folk.

https://jaguarsun.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=wuBfo69pxjc

THALA (21h00)

(Indie rock – Berlin, DEU)

Préparez-vous à une tempête sonore sans pareille : « Avalanche », le troisième album très attendu de Thala, figure de proue de la scène indie rock, sortira le 14 février, déclenchant une vague d’émotions brutes et de vérité sans concession. Réputée pour ses mélodies d’une beauté envoûtante et l’honnêteté brûlante de ses paroles, Thala a tourné avec certains des noms les plus passionnants de la musique indie, notamment Current Joys et Snail Mail, et a même fait la première partie de l’emblématique Paolo Nutini. Avec Avalanche, elle s’impose comme l’une des voix les plus authentiques et incontournables de sa génération.

Décrit comme « une ode à l’effondrement », Avalanche aborde le chaos et la catharsis de la manipulation émotionnelle, du gaslighting et de l’aspiration universelle à la liberté. C’est un album qui refuse de se détourner de l’expérience chaotique, compliquée et profondément humaine d’être prisonnier des attentes des autres et de se libérer pour reprendre le pouvoir sur sa vie.

« Cet album parle d’une honnêteté sans concession », explique Thala. « Il s’adresse à tous ceux qui se sont déjà sentis piégés, réduits au silence ou manipulés. Il parle de ces moments où l’on trouve sa force au cœur du chaos. »

La sortie d’Avalanche le jour de la Saint-Valentin ne pourrait être plus poétique. Alors que le monde célèbre l’amour, Thala offre un contrepoint d’une honnêteté brutale : une exploration intrépide du maelström émotionnel qui se cache derrière les sourires de façade.

Avec Avalanche, Thala ne se contente pas de sortir un album : elle déclenche un mouvement émotionnel. Ne manquez pas ce qui s’annonce comme l’un des disques les plus commentés de l’année.

https://thalaofficial.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/@ThalaThala/featured

La suite de la programmation arrive très vite !

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Lundi 7 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Bleachers, James Blake & Launder.

Le lundi 07 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-08T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-07T19:00:00+02:00_2026-09-07T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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