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À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix, Musée Réattu, Arles

samedi 19 septembre 2026 · Musée Réattu · Arles

À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix, Musée Réattu, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Réattu
Adresse
10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes

À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Réattu Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix
Samedi 19 septembre à 15h
Après une courte visite de l’exposition « Dessins, gribouillages et graffitis », direction le quartier de l’Hauture où l’association « Archives et Patrimoine Monsieur Christian Lacroix » conserve et valorise l’œuvre du créateur arlésien.
Réservation obligatoire, 20 personnes maximum.
Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat du musée : 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}] Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km)
À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix

Christian Lacroix, Autoportrait, vers 2020 , dessin à la palette graphique © Monsieur Christian Lacroix 2026

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