À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix, Musée Réattu, Arles

Informations pratiques

À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Réattu Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix

Samedi 19 septembre à 15h

Après une courte visite de l’exposition « Dessins, gribouillages et graffitis », direction le quartier de l’Hauture où l’association « Archives et Patrimoine Monsieur Christian Lacroix » conserve et valorise l’œuvre du créateur arlésien.

Réservation obligatoire, 20 personnes maximum.

Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat du musée : 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}] Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km)

À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix

Christian Lacroix, Autoportrait, vers 2020 , dessin à la palette graphique © Monsieur Christian Lacroix 2026