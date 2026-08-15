Informations pratiques

Arles

Les 125 ans de Prouvenço Aficioun

Samedi 22 août 2026. arènes de Salin de Giraud Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

À l’occasion des 125 ans du Club Taurin Prouvenço Aficioun, rendez-vous aux arènes de Salin-de-Giraud pour le 26e Trophée Maurice Jardin, une journée festive autour des traditions camarguaises.

Le Club Taurin Prouvenço Aficioun fête ses 125 ans aux arènes de Salin-de-Giraud, avec une journée placée sous le signe des traditions camarguaises et accompagnée par la Peña du Grès.



Dès 9h30, un déjeuner est offert aux adhérents. À 12h, place à l’abrivado, offerte par la Ville d’Arles, suivie à 13h d’un repas sur inscription avant le 15 août (25 € par adulte et 8 € pour les enfants).



L’après-midi, rendez-vous à 16h pour le carrousel Camargo Souvajo, puis à 16h30 pour la course camarguaise du 26e Trophée Maurice Jardin. Les raseteurs Boualam, Geoffrey, Fernandez, Erick, Dunan, Zouyenne et Garcia affronteront les taureaux Moussaillon, Ayor, Viennois, Courtois, Fusain, Raiou et Toscan, issus de plusieurs manades.



La fête se poursuivra à 19h avec la bandido, offerte par la Ville d’Arles, puis à 20h autour de moules-frites (12 €). À 21h, DJ Max clôturera cette journée anniversaire en musique.



Course camarguaise entrée 10 € cartes jeunes acceptées. .

arènes de Salin de Giraud Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 37 89 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the 125th anniversary of the Club Taurin Prouvenço Aficioun, head to the Salin-de-Giraud bullring for the 26th Maurice Jardin Trophy, a festive day celebrating Camargue traditions.

L’événement Les 125 ans de Prouvenço Aficioun Arles a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme d’Arles