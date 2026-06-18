Festival Arelate Les journées romaines Arles

Arles

Festival Arelate Les journées romaines

Du lundi 17 au samedi 22 août 2026. Divers lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-17

La vie au temps des Romains !

Le festival Arelate, journées romaines d’Arles puise son inspiration dans cette cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, où l’ héritage de Rome est encore intensément présent et indissociable de la vie quotidienne.

Arelate, journées romaines d’Arles est un rendez-vous estival alliant rigueur historique, plaisir de la découverte et convivialité en mettant en fête l’ensemble du patrimoine antique de la ville. La programmation, exceptionnelle et variée, a été pensée en conséquence pour le grand public, utilisant au mieux le potentiel arlésien et les ressources locales.

Sous le soleil radieux du mois d’août, les Romains prennent leurs quartiers d’été dans la Petite Rome des Gaules , où résonnent le pas cadencé des légionnaires, les coups de glaive des gladiateurs et les applaudissements des spectateurs en liesse. Touristes et Arlésiens de tous âges ont ainsi la possibilité de se retrouver près de deux mille ans en arrière, à une époque qui suscite la fascination, tant elle paraît à la fois proche et éloignée de la nôtre.

Arelate, c’est aussi un partenariat exceptionnel avec le festival du film Peplum.





Vivez l’Arles antique en famille !

Le festival Arelate, journées romaines d’Arles animera du les antiques cités de St Rémy de- Provence et d’Arles et cherchera à rassembler à nouveau un large public autour de ce patrimoine commun. Arelate , c’est une semaine éclectique en totale immersion dans le monde romain ! La programmation exceptionnelle et variée est conçue avant tout pour les familles.

Pour cette 20 édition, le festival met à l’honneur la thématique vie privée et vie publique, dans une programmation déployée dans toute la ville, le musée départemental Arles antique et les monuments d’Arles. Archéologues, historiens, reconstituteurs, artistes et passionnés attendent le public pour lui livrer les clefs de cette époque romaine qui a façonné Arles pour des millénaires ! .

Divers lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 11 contact@association-arelate.fr

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English :

Life in Roman times!

The Arelate, Roman Days of Arles festival draws its inspiration from this UNESCO World Heritage city, where the heritage of Rome is still intensely present and inseparable from daily life.

L’événement Festival Arelate Les journées romaines Arles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arles