Spectacle Magia del Duende Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Spectacle Magia del Duende

Samedi 15 août 2026 à partir de 21h. Croisière Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Clôture en apothéose, quand le Flamenco rencontre le Violon Tzigane !

Prêts à vivre le grand final d’un festival d’exception ?

Pour clôturer en beauté cette 9e édition du festival, le spectacle Magia del Duende , rendez-vous dans l’ambiance unique de l’espace festif de la Croisière pour un spectacle original et inédit.



Une fusion musicale et culturelle magique. C’est la rencontre vibrante entre le Flamenco le plus traditionnel et les rythmes puissants du violon Tzigane. Laissez-vous envoûter par la danse du compás et le dialogue captivant entre guitare flamenca et violon, là où opère la véritable magie du Duende flamenco.



Une affiche de talent, dans la pure tradition du flamenco gitan avec un trio d’artistes remarquables ; Léa Delsol, Emilio Cortés et Juan Santiago. Accompagnés de l’archet magique de Frasco Amador, virtuose du violon flamenco et tzigane, pour sublimer cette rencontre au sommet.



Ne manquez pas cette soirée de clôture qui s’annonce intense, festive et inoubliable !



Dernière chance pour fêter le festival ! .

Croisière Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

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English :

A spectacular finale, where Flamenco meets Gypsy Violin!

Are you ready to experience the grand finale of an exceptional festival?

L’événement Spectacle Magia del Duende Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles