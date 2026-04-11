Festival du film Peplum Jardin d’été Arles

Arles

Festival du film Peplum

Du 15/08 au 23/08/2026 tous les jours. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-15

Chaque année depuis plus de 30 ans, le Festival du Film Peplum invite les enfants comme les adultes à redécouvrir l’Antiquité dans le cadre prestigieux du Théâtre Antique d’Arles, sur grand écran, grâce à des films du genre Péplum.

Le Festival du Film Peplum promet une nouvelle semaine riche en aventures légendaires conduites par de héros vaillants ! Des films choisis minutieusement par le comité de sélection du festival, aux rencontres avec des spécialistes de renom, sans oublier les animations devenues des institutions, il y en a aura pour tous les goûts et tous les âges.



Les Apéro-rencontres Tous les jours à 18h30 (gratuit)

Un rendez-vous informel et convivial autour d’un verre avec des spécialistes. Échangez avec des professeurs d’universités, des archéologues, des conservateurs du patrimoine, des reconstituteurs sur les thématiques en lien avec le film du jour.



Le Ciné-club Tous les jours à 19h30

Une bonne entrée en matière avant chaque séance ! Venez découvrir des anecdotes et secrets de tournage sur le film du soir avec nos spécialistes du peplum et du cinéma.

Les Préludes Tous les soirs à 20h45

Juste avant le film, découvrez des animations inédites. Un moment hors du temps avec des activités ludiques pour débuter la soirée combats de gladiateurs, théâtre, contes, concert et autres rencontres pluridisciplinaires…



Les projections sur écran géant Tous les soirs à 20h45

Moment le plus attendu de la soirée, les projections de films péplums illuminent le grand écran. Le Festival du Film Peplum a puisé dans les plus grands classiques du genre des chefs-d’œuvre les plus anciens aux blockbusters les plus récents.



L’espace gourmand Tous les jours de 18h30 à 23h

Bière artisanale, cervoise, limonade, plaisirs sucrés et salés fabriqués par des artisans locaux vous attendent. Un lieu de convivialité qui vous accueille pour échanger avec nos spécialistes ou tout simplement pour une pause rafraîchissante et gourmande dans un cadre historique magique .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 19 55 assoc.peplum@gmail.com

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English :

Every year for over 30 years, the Peplum Film Festival has been inviting children and adults alike to rediscover Antiquity in the prestigious setting of the Théâtre Antique d’Arles, on the big screen, with films from the Peplum genre.

L’événement Festival du film Peplum Arles a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Arles