Italia cristiana Galerie Betty Arles Arles

Informations pratiques

Arles

Italia cristiana

Du 17/08 au 31/08/2026 tous les jours de 18h à 12h.

Ouverture du lundi au dimanche 11h-18h. Galerie Betty Arles 18, rue de la Rotonde Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Explorant le sentiment de la gravure et de la peinture européennes, Italia cristiana est un cri du cœur. Une prière qui, scandant une Europe disparue et oubliée, transcende notre mémoire.

Plongez au cœur d’un événement exceptionnel mêlant art et histoire. Cette manifestation unique vous invite à explorer un patrimoine fascinant à travers une mise en scène captivante. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience culturelle riche et inspirante au centre de la ville.



Une rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d’histoire et de culture ! .

Galerie Betty Arles 18, rue de la Rotonde Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Exploring the spirit of European printmaking and painting, Italia cristiana is a cry from the heart. A prayer that, evoking a Europe that has vanished and been forgotten, transcends our memory.

L’événement Italia cristiana Arles a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Arles