Informations pratiques

Arles

La Braderie d’été du centre-ville

Du mercredi 5 au samedi 8 août 2026 de 10h à 19h. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Un événement incontournable de l’été la Braderie d’Été du Centre-Ville d’Arles ! Les rues du centre-ville se transformeront en un véritable paradis pour les chasseurs de bonnes affaires et les amateurs de curiosités.

Venez flâner parmi les stands colorés où vous trouverez vêtements, accessoires, objets de décoration, et bien plus encore, le tout à des prix défiant toute concurrence.



La Braderie d’Été d’Arles, c’est bien plus qu’une simple braderie, c’est une expérience à vivre en famille ou entre amis.



Ne manquez pas ce rendez-vous estival où convivialité et bonnes affaires sont au programme !



À très vite dans les rues d’Arles,



Organisé par Arleshopping vos commerçants du centre-ville .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A must-see summer event: the Arles Downtown Summer Street Fair! The downtown streets will be transformed into a true paradise for bargain hunters and lovers of curiosities.

L’événement La Braderie d’été du centre-ville Arles a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Arles